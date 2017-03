வேடசந்தூர் அருகே விமானம் மூலம் மலைகளில் ஆய்வு.. திடீர் திடீரென வட்டமிடும் விமானங்களால் மக்கள் பீதி

திண்டுக்கல் அருகே கனிமவளங்களை வெட்டி எடுப்பதற்காக விமானங்கள் மூலம் மலைப்பகுதிகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

Wednesday, March 22, 2017, 20:48 [IST]

Villegers opposing Geological survey near Vedasandur. They are warning government to drop the project. But flights Passes through the hillside to make a cut the mineral. People are afraid of the area around the mountain to sudden flight visits.