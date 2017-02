எதிர்கட்சியினர் வாகனத்தை சோதனை போட்டதில் தவறில்லை - வைகோ

சட்டசபைக்கு வந்த எதிர்கட்சியினர் வாகனத்தை சோதனை செய்ததில் தவறேதும் இல்லை என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

English summary

Speaker P. Dhanapal has followed what was practised when the government led by Rajaji was in power in 1952, and again during the confidence motion against the DMK government led by M. Karunandihi in 1972 and the Janaki MGR government in 1988 Vaiko recalled.