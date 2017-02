ரயில் சிக்னல் ஏணி எமனாக மாறியதால் உடல் துண்டாகி உயிரிழந்த பிரவீண், மணி

ரயில் சிக்னலை சரிபார்க்க நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏணி எமனாக மாறியதால் மின்சார ரயிலில் படியில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த மூவர் உடல் துண்டாகி உயிரிழந்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 12:06 [IST]

English summary

3 died in Chennai local train accident. Those who are travelled in footboard has fell died. Praveen and Mani was lived in Perunkolathur.