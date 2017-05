தமிழகத்தில் பல இடங்களில் கனமழை..அரியலூரில் இடிதாக்கி பெண் பலி..புதுக்கோட்டையில் 5 பெண்கள் காயம்

திருச்சி, புதுக்கோட்டை, நாமக்கல், அரியலூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கன மழை பெய்து வருகிறது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 20:15 [IST]

5 woman injured in pudhukottai due to heavy rain

