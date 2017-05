சூறைக்காற்றுடன் கன மழை... சிவகாசியில் மரம் விழுந்து பெண் பலி

கோடை வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோடை மழை பெய்து வருகிறது.

Thursday, May 18, 2017, 19:17 [IST]

For heavy rain at sivakasi woman died in tree fall and another woman died of wall falls down