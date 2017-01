அதிமுகவினரின் அவசர ஜல்லிக்கட்டு.. உரிய பாதுகாப்பில்லை.. அமைச்சர் நல்ல பெயர் எடுக்க இருவர் பலி

இன்றே ஜல்லிக்கட்டை நடத்தி தமிழக அரசு நல்ல பெயரை வாங்க வேண்டும் என்று கருதி அதிமுகவினரால் அவசர கோலத்தில் நடத்தப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டில் இருவர் பலியாகியுள்ளனர்.

Jallikattu supporters accused Minister Vijayabaskar that the Jallikattu has been held without safety and security for their urgency.