கால்நடை மருத்துவ படிப்புக்கு நீட் தேர்வு இல்லை - துணைவேந்தர் திலகர்

கால்நடை மருத்துவம் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுத வேண்டுமோ என அச்சப்பட வேண்டாம்.

English summary

Tamilnadu stduets who are willing to apply for veterinary science need not afraid and they need not write NEET entrance exam told veterinary university vice chancellor Thilagar.