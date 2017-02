ஸ்டாலினுடன் வெளிநாட்டு தூதர்கள் சந்திப்பு… சிறப்பு ஆலோசனை

தமிழக சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை வெளிநாட்டு தூதர்கள் இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

English summary

Foreign diplomats met the opposition leader M.K. Stalin in his residence today.