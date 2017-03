சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேரில் வரும் வரை பிரிட்ஜோவின் உடலை பெற மாட்டோம்... மீனவர்கள் திட்டவட்டம்!

தமிழக மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்துவோம் என வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேரில் வந்து உறுதி அளிக்கும் வரை பிரிட்ஜோவின் உடலை பெற மாட்டோம் என்று ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 2-ஆவது நாளா

English summary

Sushma Swaraj has to come to Rameswaram and she has to give assurance that this incident will not happen again, demands Fishing people.