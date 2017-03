திருங்குறுங்குடி நம்பி மலைக்கோயிலுக்கு செல்ல மீண்டும் தடை… பக்தர்கள் போராட்டம்

நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள திருங்குறுங்குடி நம்பி கோயிலுக்குள் செல்லவும் இரவில் தங்கவும் வனத்துறையினர் கெடுபிடி செய்து வருகின்றனர். இதனால் அதிருப்தியில் உள்ள பக்தர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்த முடிவு

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Forest department bans devotees to go to Thirukurungudi temple.