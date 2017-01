சின்னம்மாவின் குரல் இனிமையாக இருக்கும் ...சிலிர்த்த வளர்மதிக்கு "பரிசு"!!

"சின்னம்மா"வின் குரல் இனிமையாக இருக்கும் என புகழ்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பா. வளர்மதிக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Government has appointed former minister Valarmathi as chairman of the Tamil Nadu textbook corporation. Recently Valarmathi had praised Sasikala's voice, it is noted.