டபிள்யூடபிள்யூடபிள்யூ டாட் பேஸ்புக் டாட் காம்.. ஓ.பி.எஸ்ஸை நீங்க இனி லைக் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம்!

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேஸ்புக்கில் இணைந்துள்ளதாக அவரது அலுவலக ஐடிவிங்க் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Mr. O Panneerselvam is now on Facebook: https://t.co/tAPjDTmmnU pic.twitter.com/DGlQ8bNGS0

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam has joined in Facebook. His IT wing joint secretry announced this officially.