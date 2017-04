தொடரும் திக் திக் பலிகள்... மாஜி தலைமை செயலாளர் ராமமோகனராவின் முன்னாள் கார் டிரைவர் பலி

முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராமமோகன ராவின் மாஜி கார் டிரைவர் தாம்பரம் அருகே விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu's former chief secretary Ram Mohana Rao's car driver died in an accident in Tambaram whe he was riding two wheeler, a private bus hit him.