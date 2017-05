மோடியை நாளை சந்திக்கிறார் ஓபிஎஸ்.. ஷாக்கில் ஈபிஎஸ் கோஷ்டி !

அதிமுகவின் இரு அணிகள் பிளவுபட்டு கிடக்கும் நிலையில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் மோடியை நாளை மாலை சந்திப்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

Former CM O Pannerselvam meeting PM Modi at Delhi tomorrow

