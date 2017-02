ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவு..தேமுதிக மாஜி எம்.எல்.ஏ கட்சியில் இருந்து நீக்கம்.. விஜயகாந்த் நடவடிக்கை

தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பாபு முருகவேல் அக்கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். ஓபிஎஸ்-க்கு பாபுமுருகவேல் ஆதரவு தெரிவித்ததால் விஜயகாந்த் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

English summary

former Arani DMDK MLA Babu Murugavel's removal from his party, DMDK chief vijayakanth