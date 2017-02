2 மாஜி தேமுதிக எம்எல்ஏக்களும் ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியம்!!

தேமுதிக முன்னாள் எம்எல்ஏக்களான அருண்பாண்டியன், சுந்தர்ராஜன் ஆகியோரும் முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

former DMDK MLAs Arunpandiyan and Sunder rajan Supports OPS team. They are in OPS home today. they meet Ops and conveyed their support to OPS.