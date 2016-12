முன்னாள் அமைச்சர் ஆலடி அருணாவின் பேத்தி விபத்தில் பலி!

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆலடி அருணாவின் தம்பி வைகுண்டத்தின் பேத்தி திருச்சி அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 26.

Former Minister Aaladi Aruna's grand daughter died in a car accident. While going to Nellai for a memorial day function of Aaladi Aruna this accident happened. in this accident Aaladi Aruna's Brother Vaikundam's son Kalaivanan's daughter priyatharshini died.