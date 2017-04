பக்குவமில்லாத அரசியல்வாதி, மூன்றாம் தர அரசியல்வாதி ஜெயக்குமாரை வெளுத்து வாங்கிய கேபி.முனுசாமி!

ஓபிஎஸை நக்கலடித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கேபி.முனுசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Former minister KP Munusamy condems Minister Jayakumar. For talking about OPS that ops will say he is the reason for the trumps victory. Jayakumar behaving as the immatured politician he said.