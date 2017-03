புதுவை சந்திரகாசு மரணம்.. காரைக்கால் வரலாற்றில் 6 முறை வெற்றி பெற்ற ஒரே தலைவர்!

காரைக்கல் வரலாற்றில் 6 முறை வெற்றி பெற்ற ஒரே வேட்பாளர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரரான புதுச்சேரி முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரக்காசு காலமானார்.

English summary

Former Agriculture Minister of Puducherry M Chandrakasu died of renal failure at a private hospital in Chennai last night. Chandrakasu is survived by wife and a daughter Chandirapriyanga who is now the opposition AINRC legislator in Puducherry Assembly.