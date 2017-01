திமுக இளைஞரணி செயலர் பதவி: விட்டு கொடுத்தார் ஸ்டாலின்- புதிய செயலராக வெள்ளகோவில் சாமிநாதன் நியமனம்!

திமுக இளைஞரணி புதிய செயலராக வெள்ளகோவில் சாமிநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இளைஞரணி செயலராக இருந்த ஸ்டாலின் செயல் தலைவரானதையடுத்து திமுக இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:04 [IST]

English summary

Former State Minister Vellakovil MP Swaminathan has been appointed as the Secretary of DMK Youth Wing replacing with MK Stalin.