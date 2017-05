1-2-3.. சுதாகரன், தினகரன், பாஸ்கரன்.. வரிசையாக கம்பி எண்ணும் போயஸ் கார்டன் செல்லப்பிள்ளைகள்!

போயஸ்கார்டனில் செல்லப்பிள்ளையாக வலம் வந்த சுதாகரன், தினகரன், பாஸ்கரன் ஆகிய மூவருமே இப்போது வரிசையாக சிறைக்கு செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Poes Garden Pets Suthagaran, Dinakaran and Baskaran are now going to jail one by one in varilous cases.