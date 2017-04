யுரேனியத்தைப் பிரிக்க உதவும் கரைப்பான் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை.. தூத்துக்குடிமக்கள் பீதி

தூத்துக்குடியில் அணு மின் நிலையத்தில் யுரேனியத்தை பிரிக்க உதவும் வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கான தொழிற்சாலை கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளதால் பொது மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 8:37 [IST]

English summary

Stone laying ceremony for new factory which produces new solvent from uranium. The Tuticorin people gets panic on this.