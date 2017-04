ஆர்கே நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு 4 உதவி கமிஷனர்கள் நியமனம்!

ஆர்கே.நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு 4 உதவி கமிஷனர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Four assistant commissioners has appointed in RK Nagar.