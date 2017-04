ஒரு டூவீலரில் நான்கு பேர் .... லாரி மோதி பரிதாப மரணம் - வீடியோ

விழுப்புரம் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற 4 பேர் லாரி மோதி பரிதாபமாக பலியாகினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In villupuram Parrikkam village, Sakthivel ride his two wheeler with three persons. Near Thoppur a lorry hit the two wheeler and four of them died there itself.