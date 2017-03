டாக்டர்களின் போராட்டத்தால் 4 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்

சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் நேற்று நடத்திய போராட்டத்தால் 4 நோயாளிகள் உயிரிழந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Four patients died in the Chennai Rajiv gandhi hospital due to the protest of doctors.