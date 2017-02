பட்டப்பகலில் பாதுகாப்பை மீறி கைதி கொலை... 4 போலீசார் அதிரடி சஸ்பென்ட்

நெல்லையில் பட்டப்பகலில் கைதி ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 4 போலீசார் சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Four police officials have been suspended when the prisoner was murdered in Police vehicle near Nellai. Prisoner killed in Nellai when he was taken to the court on saturday.