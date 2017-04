திருநங்கைகளுக்கு இலவசக் கல்வி... மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை. அறிவிப்பு!

திருநெல்வேலியில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகம் திருநங்கைகளுகு இலவசமாகக் கல்வி அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

Manonmaniyam Sundranar university vice chancellor Baskar told that education will be given at free of cost to transgenders. This announcement gives new life to transgenders.