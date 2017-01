தமிழகமே வீதியில் இறங்கியது! அலங்காநல்லூர் அறவழிப்போர் மாணவர்கள் 240 பேரை விடுதலை செய்திடுக!!

அலங்காநல்லூர் அறவழிப் போர் மாணவரக்ள் 240 பேரை விடுதலை செய்யும் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. 240 பேர் விடுதலைக்காக தமிழக நகரங்கள் போர்க்கோலம் பூண்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A fresh protest erupted in several cities of Tamilnadu on Tuesday after police arrested a group of protesters in Alanganallur.