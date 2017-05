நாளை முதல் கோவை, நெல்லைக்கு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக சென்னையிலிருந்து கோவை, நெல்லை, திருவாரூருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

English summary

From Chennai, there will be special trains will be plied to Kovai, Nellai, Thiruvarur tomorrow.