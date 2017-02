தமாகாவின் புதிய கொடியை அறிமுகப்படுத்தினார் ஜி.கே.வாசன்

திருச்சியில் நடைபெற்ற தமாகா கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் புதிய கொடியினை அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அறிமுகப்படுத்தினார்.

English summary

Tamil Manila congress party executive meeting held in Trichy today. G.K Vasan introduced new party flag of TMC