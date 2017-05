ஆந்திராவுக்கு ஓட்டமெடுக்கும் தொழிற்சாலைகள்...தமிழக அரசு மீது ஜி.கே.வாசன் கடும் தாக்கு!

தமிழக அரசின் ஆக்கப் பூர்வமில்லாத நடவடிக்கைகளால் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பல தொழிற்சாலைகள் படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டன என்று கூறியுள்ளார் த.மா.கா. தலைவர் ஜி.கே.வாசன்.

G.K.Vasan slams Edappadi palanisamy Govt on World level Companies shifted to Andhra piradesh.

