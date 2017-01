உள்ளாட்சித் தேர்தலை விரைவில் நடத்த வேண்டும்: வாசன் வலியுறுத்தல்

உள்ளாட்சித் தேர்தலை விரைவில் நடத்த வேண்டும் என ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TMC chief G.K.vasan urges to election commission on Local body elections will be hold very soon