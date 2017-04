டிடிவி தினகரன் தேர்தலில் இனி போட்டியிடக் கூடாது... தகுதி நீக்கம் செய்ய ஜி ராமகிருஷ்ணன் வேண்டுகோள்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடா செய்ததாக கிடைத்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் டிடிவி தினகரன் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஜி. ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 9:18 [IST]

CPM State Secretary R. Ramakrishnan has condemned cancellation of R K Nagar by election.