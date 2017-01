மண்டை ஓடு தெரியும் அளவுக்கு காட்டுமிராண்டித்தன போலீஸ் தாக்குதல்... சிபிஎம் கண்டனம்

பணத்தட்டுப்பாட்டைக் கண்டித்து சென்னை பள்ளிக்கரணையில் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் மீது போலீசார் நேற்று தடியடி நடத்தினர். இதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் ஜி.ரா

English summary

Democratic union of young men association were conducting protest yesterday. In that protest they were tried to burn Modi's effigy.To prevent that Police baton charged on them.For this action of police CPM state secretary G.Ramakrishnan condemned. He urged government to take action against police.