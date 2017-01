ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் மோடி அரசு வஞ்சித்து விட்டது: தடியடிக்கு ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கண்டனம்!!

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் மோடி அரசு தமிழக மக்களை வஞ்சித்து விட்டதாக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

G.Ramakrishnan condemns for Police baton charge on public. He said Modi government deceived Tamil people on the issue of Jallikattu.