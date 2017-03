பெப்சி நிறுவனத்திற்கு தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் எடுக்க உத்தரவிடுவதா? சீறும் ராமகிருஷ்ணன்

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்கான தடையை நீக்கி பிறப்பித்த உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

G. Ramakrishnan's statement regarding the Madurai HC bench has allowed MNCs Pepsi, Coke to take water from Tamirabarani