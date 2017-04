பணப்பட்டுவாடா செய்யும் வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்... ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்

ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பணம் பட்டுவாடா செய்யும் வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

G.Ramakrishnan urged that election commission should be disqualified the candidates who are giving money for votes CPM have introduced election manifesto. CPM National secretary G.Ramakirshnan urged that election commission should be disqualified the candidates who are giving money for votes.