லஞ்சம் கொடுத்த தினகரன் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்: ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த டிடிவி.தினகரன் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

CPM State secretary G.Ramakirshnan condemns TTV.Dinakaran. He urges to take criminal action on TTV.Dinakaran.