18வது நாளாக தொடரும் நெடுவாசல் போராட்டம்… ஜிவி பிரகாஷ், கரு. பழனியப்பன் நேரில் சென்று ஆதரவு

ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக 18வது நாளாக தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வரும் மக்களை திரைப்பட நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜிவி பிரகாஷ், இயக்குனர் கரு. பழனியப்பன் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

English summary

Actor G V Prakash and Director Karu. Palaniappan have visited Neduvasal in Pudukottai.