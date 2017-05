ஜெயலலிதா வீட்டு சமையல்காரர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல்- புகார் கொடுத்தும் பலனில்லை

ஜெயலலிதா வீட்டில் சமையல்காரராக வேலை செய்த 80 வயது முதியவர் மீது கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 80 years old man K.Panchavarnam was attaked by unidentified gang in Chennai.