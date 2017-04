பிரதமர் போய் விவசாயிகளை பார்க்க வேண்டுமா.. நிர்வாணப் போராட்டம் பற்றி பாஜக கங்கை அமரன் திமிர் பேச்சு

பிரதமர் மோடி போய் விவசாயிகளை பார்க்க வேண்டுமா என்று அண்மையில் பாஜகவில் சேர்ந்து ‘சீட்’ வாங்கிய பிரபல இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் விவசாயிகளை கொச்சைப்படுத்தி பேசியுள்ளார்.

English summary

Newly joined BJP member Gangai Amaran has attacked farmers, who staged naked protest in Delhi.