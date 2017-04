கங்கை அமரனுக்காக அவரது குடும்பமே பாட்டுப் பாடி பிரசாரம்!

ஆர்கே நகரில் பாஜக வேட்பாளர் கங்கை அமரன் காலையில் வீதிவீதியாக மக்களைச் சென்று சந்தித்து ஓட்டு கேட்கிறார். மாலையில் இசைக் கச்சேரி நடத்தி ஓட்டுக் கேட்கிறார். அதில் அவரது மகன்கள் பிரேம்ஜி, வெங்கட் பிரபு ஆ

English summary

Bjp candidate Gangai amaran doing canvass in different way. In morning he is meeting people directly and evening conducting music program and his sons Venkat Prabhu and Premji also take part in this music program.