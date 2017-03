சுத்தமானவர்கள் நிறைந்த கட்சி சார்பில் போட்டியிடுவதில் மகிழ்ச்சி.. கங்கை அமரன் நெகிழ்ச்சி

சுத்தமான நபர்கள் நிறைந்துள்ள கட்சி பாஜக, அந்த கட்சியின் சார்பில் நான் போட்டியிடுவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது, என கங்கை அமரன் தெரிவித்தார்.

English summary

Gangai Amaran, the younger brother of music maestro Ilayaraja who is the Bharatiya Janata Party's R K Nagar candidate says he is very happy to contest.