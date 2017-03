இளையராஜாவின் இசை அனைவருக்குமான மூச்சுக் காற்று.. தனி சொத்தாக்குவது வருத்தமளிக்கிறது.. கங்கை அமரன்

இளையராஜாவின் இசை அனைவருக்குமான மூச்சுக் காற்று என்று கங்கை அமரன் கூறியுள்ளார். அதனை தனிச் சொத்தாக்குவது வருத்தமளிக்கிறது என்று அவர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The music director Gangai Amaran unwelcomed his brother Ilaiyaraaja sent legal notice to SPB.