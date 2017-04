எம்.ஜி.ஆர் பல்கலை. துணைவேந்தர் கீதா லட்சுமி வீட்டில் 27 மணிநேரம் நடந்த ரெய்டு!

வருமானவரித்துறை அதிரடியாக தமிழகத்தின் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகிறது. அச்சர் விஜய பாஸ்கரின் இடங்களில் மட்டும் 22 மணிநேரம் சோதனை நடத்தியிருக்கிறது. இதையும் விஞ்சும் வகையில் எம்ஜிஆர் பல்கலை கழக துணை

English summary

Income tax department raided in Minister Vijaya baskar's places for about 22 hours. And in MGR medical university vice chancellor's Geetha lakshmi's house raid extented for about 27 hours.