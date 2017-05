கம்ப்யூட்டர் பதிவில் குளறுபடியாம்… மதிப்பெண் பட்டியலில் திருநங்கை எனப் பதிவு.. மாணவி அதிர்ச்சி

கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யும் ஏற்பட்ட குளறுபடியால், 10ம் வகுப்புத் தேர்வில் 450 மதிப்பெண்கள் எடுத்த சங்கிதா என்ற மாணவியின் பாலினம் திருநங்கை என பதிவாகியுள்ளது.

English summary

A girl student’s gender has wrongly registered as a transgender in her 10th mark sheet in Dharmapuri district.