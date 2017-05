பாஜகவின் வேட்பாளரை எதிர்க்க பொது வேட்பாளர்தான் சரி… ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு தா. பாண்டியன் ஐடியா

ஜனாதிபதியின் பதவிக் காலம் முடிவடையும் நிலையில், பாஜக வேட்பாளரை எதிர்க்க அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என்று தா. பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

English summary

General candidate should be nominated in President Election, said CPI Sr. leader Pandian in Erode.