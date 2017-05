உடையும் ஈபிஎஸ் கோஷ்டி... கவிழும் அதிமுக அரசு....வருகிறது சட்டசபை பொதுத் தேர்தல்!

தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் கூத்துகளைப் பார்க்கும் போது விரைவில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறலாம் என்றே கூறப்படுகிறது.

English summary

MK Stalin, O.Panneer selvam, Tamizhisai all are talking about General Election for TN before this tenure ends.