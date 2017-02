அதிமுக பொதுச்செயலரை தொண்டர்கள்தான் தேர்வு செய்ய முடியும்.. பி.எச். பாண்டியன்

அதிமுக பொதுச் செயலாளரை பொதுக் குழு தேர்ந்தெடுக்க முடியாது என்று பி. ஹெச் பாண்டியன் தெரிவித்தார். கட்சித் தொண்டர்களால் மட்டுமே பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

As per by-law, General Secretary of ADMK must be elected by Party members said P.H. Pandian today in press meet.