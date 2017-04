தேர்தல் நடத்தியே அதிமுக பொதுச்செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்… ஓபிஎஸ் மீண்டும் திட்டவட்டம்

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் நடத்தியே தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 13:40 [IST]

English summary

General Secretary should be elected by ADMK General Body, said O Panneerselvam in a press meet at Periyagulam in Theni.